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Курс валют на 28 февраля: гривня укрепилась после падения

Курс валют на 28 февраля: гривня укрепилась после падения
08:41 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 февраля, курс доллара на уровне 24,56 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 28 февраля:

  • USD — 24,561 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,9299 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,2426 грн за 1 польский злотый;
  • RUB —3,7311 грн за 10 рублей;
  • BYN — 10,9976 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 3,9838 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL —1,3754 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,6898 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF —25,3311 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,5056 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 27 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,61 гривен за доллар, курс в покупке 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 26,92 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 февраля (24,65 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,63 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,89 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,43 - 26 февраля), продажи - 24,63 (24,66 - 26 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,54 (26,48 - 26 февраля), продажи - 26,89 (26,81 - 26 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 26 февраля), продажи 3,82 (3,83 - 26 февраля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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