Курс валют на 28 февраля: гривня укрепилась после падения

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,56 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 24,5610 гривен за 1 доллар (-0,0880 грн). При этом курс доллара на 27 февраля составляет 24,6490 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 28 февраля:
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 27 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,61 гривен за доллар, курс в покупке 24,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 26,92 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 февраля справочный курс на уровне 24,58 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 февраля (24,65 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 27 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,63 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,89 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,41 (24,43 - 26 февраля), продажи - 24,63 (24,66 - 26 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,54 (26,48 - 26 февраля), продажи - 26,89 (26,81 - 26 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 26 февраля), продажи 3,82 (3,83 - 26 февраля) грн за 10 рублей.