В Украине рынок электронных денег вырос более чем вдвое

Новости Бизнеса:В 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое, что связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

Объем выпущенных электронных денег в 2019 году увеличился до 203 млн грн, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя за 2018 год, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в Facebook в пятницу.

Согласно сообщению, в прошлом году также вырос объем операций с электронными деньгами - в 2,3 раза, до 16,7 млрд грн.

Вместе с тем регулятор отмечает, что рост числа электронных кошельков был в этот период менее стремительным и составил 18% – до 74 млн шт.

Рост рынка электронных денег в 2019 году Нацбанк объясняет повышением интереса участников рынка к этому платежному инструменту.

Центробанк напомнил, что максимальная сумма электронных платежей, которая может сохраняться на не пополняемом электронном устройстве, составляет 4 тыс. грн, на пополняемом – 14 тыс. грн, но при этом сумма расчетов по последнему не может превышать 62 тыс. грн на год.

По данным НБУ, выпуск и операции с электронными деньгами в Украине осуществляют 16 банков, в том числе Альфа-Банк (на базе Mastercard, Alfa-Money, Forpost, "Простир"), ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ (все – Mastercard и Visa) и Укргазбанк ("Простир" и Electrum), Индустриалбанк, Мегабанк, банк "Конкорд", Райффайзен банк Аваль (все – Visa), Кристаллбанк (Mastercard), банк "Восток" (Mastercard и "Простир"), ТАСкомбанк (Mastercard и Maxi), Юнекс Банк ("Простир"), банк "Сич" (Xpay), банк "Глобус" и банк "Альянс" (оба – Global Money).