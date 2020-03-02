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ФГВФЛ в прошлом месяце выплатил пол миллиарда кредиторам банков-банкротов

ФГВФЛ в прошлом месяце выплатил пол миллиарда кредиторам банков-банкротов
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования погасил требования кредиторов банков за январь, вложив более 500 000 гривен.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в январе 2020 года погасил требования кредиторов неплатежеспособных банков на 582,16 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"В течение января 2020 года 582,16 млн грн было направлено на погашение требований кредиторов неплатежеспособных банков. В т.ч. кредиторам 2 очереди погашены требования на сумму 0,14 млн грн, 3 очереди - 243,72 млн грн, 4 очереди - 35,92 млн грн, 7 очереди - 301,89 млн грн, 8 очереди - 0,40 млн грн, 9 очереди - 0,09 млн грн ", - говорится в сообщении. 

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На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов из общей суммы средств в январе 2020 года было направлено 278,47 млн грн, в т.ч. 276,56 млн грн - НБУ. Внеочередные выплаты НБУ осуществили следующие банки: ПАО "КБ "Надра" - 158,11 млн грн, ПАО "Банк "КБ "Экспобанк" - 113,05 млн грн, ОАО "ВиЭйБи Банк" - 3,21 млн грн и АО "Родовид Банк" - 2,19 млн грн.

По состоянию на 1 февраля 2020 года за все время удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 45 256,97 млн грн, из которых 11 779,60 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в том числе 10 684,39 млн грн - НБУ).

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Банки, Финансы, Деньги, Выплаты.
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