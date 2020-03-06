Гривня резко выросла в цене

Новости Бизнеса:В НБУ отчитались о курсе гривны на сегодня.

Национальный банк Украины на пятницу, 6 марта 2020 года, укрепил официальный курс гривны на 15 копеек - до 24,7413 грн за доллар против 24,8908 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,7413 грн за доллар против 24,8908 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 27,6942 грн против 27,7047 грн накануне.

Как сообщалось ранее, в начале недели, 2 марта, НБУ установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 24,59 грн за доллар.