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Курс валют на 24 марта: доллар продолжает дорожать

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Курс валют на 24 марта: доллар продолжает дорожать
08:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу после однодневного укрепления упала к доллару на 37 копеек - до 28,11 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 24 марта:

    • USD —  28,1126 грн за 1 доллар;

    • EUR — 30,2463 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5502 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5099 грн за 10 российских рублей;

    • BYN —10,7116 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,2608 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL —1,564 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 32,598  грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF —28,5726 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,9656 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс установлен на максимальном значении с января 2019 года. При этом по сравнению 31 декабря 2019 года курс доллара к гривне вырос на 12,8% - с 24,9196 грн/доллар до 28,1126 грн/доллар.

bank.gov.ua

Напомним, 23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро. При этом 12:00 курс доллара вырос до 28,10-28,16 грн/доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 марта справочный курс на уровне 28,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 марта (27,94 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс евро снизился 12 копеек до 30,30 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,37 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,30 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 - 20 марта), продажи 3,67 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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