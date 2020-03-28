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Куда тратят деньги украинцы: статистика за 2019 год

Куда тратят деньги украинцы: статистика за 2019 год
14:59 Сегодня Телеграф finance.ua Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Львиная доля расходов идет на еду.

Государственная служба статистики Украины рассказала о потребительских расходах украинцев за 2019 год.

Данные появились на сайте Госстата.

Больше всего денег украинцы в 2019 году тратили на продукты и безалкогольные напитки – 39,7%.

Расходы домашних хозяйств по статье “Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива“ составляют 13,5%.

10% расходов украинцы осуществляли на транспорт, 7,1% – на алкоголь, табачные изделия. 5,7% граждане тратят на здоровье, 4,9% – на одежду. На развлечения граждане тратят не так много – лишь 3,8%, а на образование еще меньше – 1,2%.

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Напомним, в прошлом году экономика выросла на 3,2%, при этом во втором квартале рост ускорился до 4,7%, а в четвертом упал до 1,5%.

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Алкоголь, Экономика, Финансы, Табак.
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