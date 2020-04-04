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Сокращения расходов на культуру: Комитет ВР подал предложения в бюджет

Сокращения расходов на культуру: Комитет ВР подал предложения в бюджет
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в ВРУ решили сократить финансирование культурного сегмента в 2020 году.

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Министерства культуры и информационной политики относительно меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал их в бюджетный комитет.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета гуманитарной и информационной политики Павел Сушко 3 апреля во время онлайн-конференции "Нет – уничтожению культуры!", что транслировалась на YouTube канале Украинской Киноакадемии.

"Были предоставлены предложения увеличить расходы развития за счет расходов по другим бюджетным программам", - сказал Сушко.

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Он отметил, что предложения, представленные министерством, были утверждены большинством членов комитета и переданы в бюджетный комитет. А именно: 

  • увеличить расходы на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики в сумме 60 млн грн;

  • обеспечить Украинский культурный фонд средствами в сумме 450 млн грн, из которых средства в сумме 394 млн грн использовать на уже отобранные проекты;

  • обеспечить на культуру, искусство, охрану культурного наследия в сумме 157 млн грн; 

  • сохранить не учтенные в предыдущем варианте бюджета 50 млн грн на производство кинопроектов патриотического направления;

  • на Институт книги, поддержку книгоиздательского дела - 110 млн грн;

  • на раскрытие туристического потенциала - 50 млн грн;

  • на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия - 25 млн;

  • увеличить на 20 млн грн поддержку национальных театров;

  • на Украинский институт национальной памяти - 21 млн грн.

Сушко также отметил, что дополнительным письмом комитет направил предложение об увеличении на 3,9 млн грн президентских грантов кинодеятелям.

Напомним:

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Украина, ВРУ, ВР, Финансы, Рада, Карантин.
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