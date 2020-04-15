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Свежие курсы валют на 15 апреля: доллар и евро подорожали

Свежие курсы валют на 15 апреля: доллар и евро подорожали
08:39 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу после двухдневного роста просела к доллару на 5 копеек - до 27,09 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 27,0899 гривен за 1 доллар (+0,0495 грн). При этом курс доллара на 14 апреля составляет 27,0404 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 14 апреля:

    • USD — 27,0899 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,7081 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5302 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6989 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 11,026 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,9883 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5133 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 34,0655 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 28,1805 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8394 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 14 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке - 26,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 апреля справочный курс на уровне 27,05 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 13 апреля (27,05 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 14 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,33 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,75 гривен за евро.

В Украине денежная масса выросла почти на 3%

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,98 (26,99 - 13 апреля), продажи - 27,33 (27,37 - 13 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (29,22 - 13 апреля), продажи - 29,75 (29,84 - 13 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,19 - 13 апреля), продажи 3,72 (3,72 - 13 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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