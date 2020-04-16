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Программа финансирования: В МВФ уверены в скором выполнении Украиной условий для старта

Программа финансирования: В МВФ уверены в скором выполнении Украиной условий для старта
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:В МВФ поддерживают намерения властей Украины, расширить бюджетный дефицит из-за эпидемии COVID-19.

Международный валютный фонд поддерживает намерения украинских властей расширить бюджетный дефицит из-за пандемии коронавируса и уверен в скором выполнении Украиной условий для старта новой программы поддержки. 

Об этом сообщается на сайте МВФ со ссылкой на заявление директора Европейского департамента фонда Пола Томсена.

"Украина серьезно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые приведут к очень значительному увеличению дефицита бюджета. Мы полностью поддерживаем это", - отметил представитель МВФ.

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По его словам, в течение последних лет в рамках программы при поддержке Фонда Украина достигла значительных показателей макроэкономической стабильности, что обеспечивает необходимые буферы для принятия необходимых мер.

Томсен напомнил, что Украина и МВФ обсуждают новую программу поддержки, и отметил прогресс в этих переговорах. "Существует ряд проблем, которые остаются нерешенными, и я уверен, что они скоро будут преодолены, и что мы сможем рекомендовать программу нашему руководству. Есть хороший прогресс, и это, конечно, даст Украине больше ресурсов", - добавил представитель Фонда.

Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

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Украина, МВФ, Бизнес, Финансы, Законы.
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