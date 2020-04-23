Свежий курс валют: доллар подешевел

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 23 апреля, курс доллара на уровне 27,05 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 27,0536 гривен за 1 доллар (-0,0279 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет 27,0815 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 23 апреля:

USD — 27,0536 грн за 1 доллар;



EUR — 29,4181 грн за 1 евро;



PLN — 6,4863 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,5375 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,8802 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,8683 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,5104 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,468 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,9436 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8195 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 29,47 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 апреля справочный курс на уровне 27,08 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 апреля (27,09 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 22 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 29,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,02 - 21 апреля), продажи - 27,43 (27,40 - 21 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,12 (29,03 - 21 апреля), продажи - 29,68 (29,66 - 21 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,19 - 21 апреля), продажи 3,63 (3,68 - 21 апреля) грн за 10 рублей.