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Глава ЕБРР: Все наши дела в следующие 1-2 года будут содействовать преодолению "коронакризиcа"

Глава ЕБРР: Все наши дела в следующие 1-2 года будут содействовать преодолению "коронакризиcа"
23:47 Чт, 23 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:ЕБРР выделит 21 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в 2020-2021гг.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен направить всю свою деятельность на оказание помощи 38 развивающимся странам, в которые он инвестирует, в борьбе с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Акционеры ЕБРР сегодня согласовали серию всесторонних мер, которые усилят программу помощи, о которой было впервые объявлено 13 марта. В настоящее время банк готов направить на поддержку государств 21 млрд евро в 2020-2021 гг.", - говорится в пресс-релизе ЕБРР, обнародованном в четверг.

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти назвал пандемию COVID-19 беспрецедентной угрозой для мировой экономики.

"Кризис сейчас настолько всеобъемлющий, что, как ожидается, все дела ЕБРР в следующие 1-2 года будут содействовать его преодолению", - заявил он.

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ЕБРР будет адаптировать и расширять существующие инструменты, а также разрабатывать новые инициативы для предоставления финансирования и поддержки государствам в условиях пандемии.

Ключевым элементом пакета мер, реализуемых ЕБРР, является программа предоставления финансирования компаниям с целью закрытия их краткосрочных потребностей в ликвидности и пополнения оборотного капитала.

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В четверг банк принял решение увеличить объем этой программы до 4 млрд евро с 1 млрд евро.

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ЕБРР, Пандемия, Сума Чакрабарти, Коронавирус, Covid-19.
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