В НБУ прогнозируют, что резервы к концу года составят $27 миллиардов

Новости Бизнеса:Нацбанк ожидает, что на конец года резервы превысят $27 миллиардов.

По прогнозам Национального банка, международные валютные резервы на конец 2020 года составят более 27 млрд долл. США.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

"К концу этого года мы прогнозируем, что резервы Национального банка пересекут отметку 27 млрд долл. Мы учитываем в этой сумме кредиты от международных доноров", - сказал Сологуб.

Ранее, в Национальном банке ожидали, что международные валютные резервы в текущем году превысят $ 29 млрд.

Международные резервы Украины за март 2020 года уменьшились на 7,8% и на 1 апреля составили 24,9 млрд долл. США (в эквиваленте).