Свежий курс валют: сколько сегодня стоят доллар и евро

CNY — 3,8345 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 24 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,09 гривен за евро. Однако к 12:30 курс вырос до 27,15-27,17 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 апреля справочный курс на уровне 27,14 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 апреля (26,99 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 24 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 29,51 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (26,97 - 23 апреля), продажи - 27,40 (27,31 - 23 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,98 - 23 апреля), продажи - 29,51 (29,54 - 23 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,14 - 23 апреля), продажи 3,67 (3,63 - 23 апреля) грн за 10 рублей.