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Свежий курс валют: сколько сегодня стоят доллар и евро

Свежий курс валют: сколько сегодня стоят доллар и евро
08:35 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 апреля, курс доллара на уровне 27,14 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,1441 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 24 апреля составляет 27,0137 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 27 апреля:

    • USD — 27,1441 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,3306 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4785 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6421 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 11,0499 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,8928 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4847 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,5121 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 27,8601 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8345  грн за 1 китайский юань

      Скриншот (bank.gov.ua)

      Напомним, 24 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,09 гривен за евро. Однако к 12:30 курс вырос до 27,15-27,17 гривен за доллар.

      С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 апреля справочный курс на уровне 27,14 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 апреля (26,99 грн).

      В то же время в обменных пунктах Украины 24 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 29,51 гривен за евро.

      Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем

      На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (26,97 - 23 апреля), продажи - 27,40 (27,31 - 23 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,98 - 23 апреля), продажи - 29,51 (29,54 - 23 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,14 - 23 апреля), продажи 3,67 (3,63 - 23 апреля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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