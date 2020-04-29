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Госаудитслужба и Налоговая: В Минфине прокомментировали назначение глав

Госаудитслужба и Налоговая: В Минфине прокомментировали назначение глав
19:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:По словам главы Минфина, после завершения карантина будут проведены конкурсные отборы на вышеупомянутые должности.

Новоназначенные руководители Государственной аудиторской службы и Государственной налоговой службы Украины назначены на данные должности путем заключения контракта только на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране коронавируса, после окончания которого будут проведены соответствующие кадровые конкурсы.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-брифинга.

Он напомнил, что сегодня правительство назначило Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы, а Алексея Любченко - председателем Государственной налоговой службы.

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"Для нас ключевым было то, чтобы люди были профессиональные, полностью разбирались в системе и знали, как исключить любые возможности для коррупции. На мой взгляд, выбраны наиболее профессиональные и опытные претенденты. Они должны сразу приступить к работе и исправлять критическое состояние вещей", - отметил Марченко.

Как сообщалось, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, а также ряд их заместителей.

После этого министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о рестарте Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и потере доверия к уволенным руководителям.

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В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля, однако Окружной админсуд заблокировал дальнейшее проведение конкурса на основании поданного иска об отмене данного отбора.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

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Украина, Минфин, Финансы, Карантин.
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