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В Украине увеличились международные резервы

В Украине увеличились международные резервы
10:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд.

Международные резервы Украины в апреле 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 3,1%, или на $800 млн – до $25,695 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем сайте в четверг.

"Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка по управлению резервами и на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Центробанк уточнил, что на динамику резервов на протяжении месяца влияли его операции на межбанковском валютном рынке – в апреле спрос на валюту со стороны бизнеса существенно снизился после ажиотажа в марте и регулятор купил в резервы $723,3 млн, тогда как продал всего $44,5 млн.

"Предложение валюты было более чем достаточным для удовлетворения клиентских заявок, поэтому гривня усилила свои позиции, а Национальный банк возобновил операции по наращиванию международных резервов", – отмечается в сообщении.

На динамику резервов в апреле также повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в инвалюте было направлено $303,9 млн в эквиваленте, из которых $128,6 млн было уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте, еще $78 млн – по еврооблигациям, а остаток – по другим обязательствам перед иностранными кредиторами, указано в сообщении.

Украинцы в апреле продали валюты больше, чем купили

Вместе с тем уточняется, что эти расходы были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на $164,4 млн.

Кроме того, на динамику международных резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) – в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $232 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 мая 2020 года объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

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НБУ, ОВГЗ, Экономика Украины, Международные резервы.
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