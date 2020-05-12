Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
В ЕС прогнозируют мировую политическую дестабилизацию
В ЕС прогнозируют мировую политическую дестабилизацию
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

Telegram Open Network официально закрыт: Дуров сделал заявление

Telegram Open Network официально закрыт: Дуров сделал заявление
23:46 Вт, 12 Май 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Решение связано с конфликтом с властями США, которые приостановили выпуск токенов Gram на базе платформы, посчитав, что продажу токенов необходимо было регистрировать как ICO.

"Я пишу это, чтобы официально объявить, что участие Telegram в TON закончилось. Вы можете видеть - или, может быть, уже видели - сайты, использующие мое имя или бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Ни один из нынешних или бывших членов нашей команды не имеет никакого отношения к этим проектам", - сообщил он в своем блоге в Telegram.

Помимо этого, Дуров заявил о том, что власти США запретили продавать Gram и за пределами страны, объяснив это тем, что житель США может получить доступ к токенам через третьи страны.

"Решение подразумевает, что другие страны не имеют суверенитета, чтобы решить, что хорошо, а что плохо для собственных граждан. Если бы США внезапно решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что какой-нибудь американец может туда зайти, вряд ли бы кто-нибудь на такое согласился", - считает он.

Судьба TON: суд запретил Telegram выпускать свою криптовалюту

По данным SEC, которая в октябре 2019 года инициировала судебное разбирательство, Дуров привлек порядка $1,7 млрд от инвесторов.

После этого запуск платформы постоянно откладывался: сначала на конец 2020 г., после - на 2021 г.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Павел Дуров, Тон, Telegram, Криптовалюта, Gram.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 Нужно ли здоровому человеку носить защитную маску?
03 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
04 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
05 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве открываются рынки: список
В Киеве открываются рынки: список
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
Шмыгаль: Меморандум с МВФ подпишут до конца мая
В &quot;Дию&quot; добавили автогражданку
В "Дию" добавили автогражданку
Lexus готовит новый бюджетный кроссовер: подробности
Lexus готовит новый бюджетный кроссовер: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь