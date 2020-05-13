Свежий курс валют на 13 мая: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк Украины на среду, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на две копейки.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,08 грн/евро, то есть гривня также выросла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева во вторник, 12 мая, выросла на 5 копеек - до 27,05 грн за доллар, а стоимость евро выросла на 9 копеек и составила 29,29 грн.
Курсы валют на 13 мая:
USD — 26,7947 грн за 1 доллар;
EUR — 29,0843 грн за 1 евро;
PLN — 6,3916 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,6657 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,995 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8311 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,4978 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,1209 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 27,6462 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7833 грн за 1 китайский юань
Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл.