Свежий курс валют на 13 мая: гривня укрепилась к доллару и евро

Новости Бизнеса:На среду, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,79 грн/$.

Национальный банк Украины на среду, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на две копейки.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,08 грн/евро, то есть гривня также выросла к евро на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева во вторник, 12 мая, выросла на 5 копеек - до 27,05 грн за доллар, а стоимость евро выросла на 9 копеек и составила 29,29 грн.

Курсы валют на 13 мая:

USD — 26,7947 грн за 1 доллар;

EUR — 29,0843 грн за 1 евро;

PLN — 6,3916 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6657 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,995 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8311 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,4978 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,1209 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 27,6462 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7833 грн за 1 китайский юань

Как сообщалось, Национальный банк Украины на вторник, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл.