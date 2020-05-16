Объем денежных переводов в Украину составил $3 млрд

Новости Бизнеса:С начала 2020 года объем частных денежных переводов в Украину составил более 2,9 млрд долларов.

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину по итогам января-марта 2020 года превысил $2,9 млрд в эквиваленте, что на 7% больше, чем за первый квартал 2019 года ($2,7 млрд), сообщается на странице центробанка в Facebook в пятницу.

Вместе с тем, по оценкам регулятора, за первый квартал этого года украинцы перевели за границу почти $154 млн (в эквиваленте).

Нацбанк отметил, что в первом квартале этого года через карточные платежные системы было направлено в Украину $505 млн (17,4%), а за границу – $106 млн (68,8%), что соответственно на 3,6% и на 41,3% больше к аналогичному периоду 2019 года. Уточняется, что средняя сума одного перевода в страну выросла на 4% – до $361, а из Украины – на 40%, до $447.

Согласно сообщению, самые популярные "коридоры" переводов не изменились. Так, в Украину больше всего переводов поступило из США, Израиля, Италии, РФ и Польши, а из страны больше всего отправляли в РФ, Грузию, Азербайджан, США и Турцию.

По данным НБУ, по итогам января-марта 2020 года также вырос объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств на 36% – до 58,3 млрд грн, или до $2,3 млрд в эквиваленте к соответствующему показателю за первый квартал прошлого года.

Регулятор отметил, что 75% переводов в пределах страны обеспечивали NovaPay (платежная организация ООО "Пост Финанс") – 39,56%, "Почтовый перевод" (ОАО "Укрпочта") – 23,71% и "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система") – 11,89%.