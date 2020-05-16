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В НБУ прогнозируют снижение объемов поступлений средств от трудовых мигрантов

В НБУ прогнозируют снижение объемов поступлений средств от трудовых мигрантов
14:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В этом году НБУ ожидает 10 млрд долларов поступлений от трудовых мигрантов.

В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов переводов от трудовых мигрантов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в 2019 году. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает УНН.

"В 2019 году переводы (от трудовых мигрантов) дали 12 млрд долларов. В этом году мы ожидаем, что будет 10 млрд долларов. Но это будет компенсировано тем, что люди не смогут выехать на отдых за границу. По нашей статистике, наши граждане тратили около 8-10 млрд долларов ежегодно, находясь на отдыхе за рубежом", - отметил Смолий.

По его словам, из-за того, что передвижение ограничено, люди не смогут поехать и потратить эти средства.

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"Это некрасиво, конечно, но это будет компенсация с избытком", - добавил Смолий.

Отметим, Кабинет министров Украины не вводил никаких запретов на выезд украинцев за границу, пока правительство проводит переговоры с европейскими странами о выезде наших граждан на работу.

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НБУ, Заробитчане, Трудовые мигранты, Яков Смолий.
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