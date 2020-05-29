Госдолг Украины в апреле сократился до 55,8% ВВП

Новости Бизнеса:В апреле сумма государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 2,6%, при этом в долларовом - увеличилась на 5,4%.

Соотношение государственного и гарантированного государством долга Украины к ВВП в апреле снизилось по сравнению с мартом, и составило около 55,8%.

Об этом сообщила эксперт аналитического центра "CASE Украина" Наталья Лещенко со ссылкой на данные Госказначейства.

Так, по ее словам, в течение апреля сумма государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 2,6% - до 2,196 триллиона гривень, а в долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 5,4% - до 81,43 миллиарда долларов.

При этом сумма долга на одного человека (постоянное население) составляет ориентировочно 52 720 гривень на человека, а на одного занятого - 147 903 гривни.

"Результат апреля можно назвать затишьем перед бурей. Вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса, украинская экономика сократится, причем наибольшее падение ожидается на II квартал 2020 года. С другой стороны, правительство начнет занимать более активно", - говорится в сообщении со ссылкой на эксперта.

Как сообщалось, по данным Министерства финансов, госдолг Украины за апрель вырос в долларовом эквиваленте на 1,3% - до 81,4 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте госдолг за этот период уменьшился на 2,7% - до 2,2 триллиона гривень.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 миллиарда долларов, или на 7,7%, до 84,36 миллиарда долларов. В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 миллиарда гривень, или на 7,8%, - до 1,998 триллиона гривень.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составляло 50%. Согласно апрельскому обзору Всемирного банка, отношение госдолга Украины к ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 59%, в 2021 году – 55,4% ВВП, в 2022 году – 50,7% ВВП.