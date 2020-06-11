Курс валют на 11 июня: в Украине продолжает дорожать евро

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 11 июня: 100 USD – 2663,67 гривни; 100 EUR – 3028,59 гривни.

Национальный банк Украины на четвергу, 11 июня 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,6367 грн за доллар против 26,6412 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6367 грн за доллар против 26,6412 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 30,0872 грн за евро против 30,2859 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 11 июня:

USD — 26,6367 грн за 1 доллар;

EUR — 30,2859 грн за 1 евро;

PLN — 6,8043 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8791 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2401 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9273 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,5404 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 34,0257 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1453 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,7731 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, Еврокомиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины в ночь на среду предоставила Киеву EUR500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи