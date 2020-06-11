Курс валют на 11 июня: в Украине продолжает дорожать евро

Национальный банк Украины на четвергу, 11 июня 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 26,6367 грн за доллар против 26,6412 грн за доллар в среду.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,6367 грн за доллар против 26,6412 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 30,0872 грн за евро против 30,2859 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 11 июня:
USD — 26,6367 грн за 1 доллар;
EUR — 30,2859 грн за 1 евро;
PLN — 6,8043 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8791 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2401 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9273 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5404 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 34,0257 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1453 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,7731 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, Еврокомиссия после утверждения советом директоров МВФ новой программы stand by для Украины в ночь на среду предоставила Киеву EUR500 млн в рамках четвертой макрофинансовой помощи