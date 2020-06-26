Свежий курс валют: доллар подорожал, евро снова подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 26,7002 гривен за 1 доллар (+0,0493 грн). При этом курс доллара на 25 июня составляет 26,6509 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 26 июня:
USD — 26,7002 грн за 1 доллар;
EUR — 29,9122 грн за 1 евро;
PLN — 6,6983 грн за 1 польский злотый;
RUB —3,847 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,2016 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,8951 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5395 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,1803 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,1144 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,7722 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).