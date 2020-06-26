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Свежий курс валют: доллар подорожал, евро снова подешевел

Свежий курс валют: доллар подорожал, евро снова подешевел
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 26 июня установлен на таком уровне: 26,7002 гривен за 1 доллар (+0,0493 грн). При этом курс доллара на 25 июня составляет 26,6509 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 26 июня:

USD — 26,7002 грн за 1 доллар;

EUR — 29,9122 грн за 1 евро;

PLN — 6,6983 грн за 1 польский злотый;

RUB —3,847 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,2016 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,8951 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5395 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,1803 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,1144 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,7722 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,756 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,313 млрд грн).

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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