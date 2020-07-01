"Ситуация была катастрофическая": в ГНС привели данные о падении поступлений от налогов во время карантина

Поступления от налога с доходов физических лиц во время карантина упали на 10-80%. Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы.

"В худшие месяцы карантина ситуация была катастрофическая. В торговле падение на более чем 80%. В других отраслях обошлось падением на 10-30%, несмотря на жесткие меры", - сообщили в ГНС.

"По факту, эти цифры также показывают и падение доходов населения во время карантина в разрезе отраслей. Эти цифры показывают, что карантин мы обязаны ослаблять в любом случае", - заявил народный депутат Марьян Заблоцкий.

Напомним, общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае выросла на 4,9% и на 1 июня 2020 года составила 3,143 млрд грн.