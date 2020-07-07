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Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар

Свежий курс валют: в Украине дешевеет доллар
Обновлено 09:19 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Американская валюта подешевела до 27,12 гривни, тогда как европейская подорожала до 30,72 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 7 июля 2020 г., укрепил официальный курс гривни на 4 копейки - до 27,1269 грн за доллар против 27,1716 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,1269 грн за доллар против 27,1716 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 30,7226 грн за евро против 30,5069 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 7 июля:

USD — 27,1269 грн за 1 доллар;

EUR — 30,7226 грн за 1 евро;

PLN — 6,8738 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,779 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,1372 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9519 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5715 грн за 1 молдавский лей.

GBP —33,9439 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,8799 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,8647 грн за 1 китайский юань

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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