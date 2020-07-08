Валюта дешевеет: сколько сегодня стоят евро и доллар

Национальный банк Украины на среду, 8 июля, укрепил официальный курс гривни на 20 копеек - до 26,9309 гривни за доллар против 27,1269 гривни за доллар во вторник.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,409 грн за евро против 30,7226 грн за евро накануне.
Курсы валют на 8 июля:
USD — 26,9309 грн за 1 доллар;
EUR — 30,409 грн за 1 евро;
PLN — 6,8057 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7552 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,03 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9225 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5554 грн за 1 молдавский лей.
GBP —33,7336 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,5663 грн 1 швейцарский франк;
CNY —33,8348 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.