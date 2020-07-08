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Валюта дешевеет: сколько сегодня стоят евро и доллар

Валюта дешевеет: сколько сегодня стоят евро и доллар
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Oфициальный курс гривни к евро на 8 июля установлен на уровне 30,40 гривни/евро.

Национальный банк Украины на среду, 8 июля, укрепил официальный курс гривни на 20 копеек - до 26,9309 гривни за доллар против 27,1269 гривни за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,409 грн за евро против 30,7226 грн за евро накануне.

Курсы валют на 8 июля:

USD — 26,9309 грн за 1 доллар;

EUR — 30,409 грн за 1 евро;

PLN — 6,8057 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7552 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,03 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9225 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5554 грн за 1 молдавский лей.

GBP —33,7336 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,5663 грн 1 швейцарский франк;

CNY —33,8348 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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