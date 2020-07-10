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Свежий курс валют: доллар подешевел, а евро подорожал

Свежий курс валют: доллар подешевел, а евро подорожал
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 10 июля, укрепил официальный курс гривни на две копейки - до 26,9335 гривни за доллар против 26,9514 гривни за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,5359 грн за евро против 30,4295 грн за евро накануне.

Курсы валют на 10 июля:

USD — 26,9335 грн за 1 доллар;

EUR — 30,5359 грн за 1 евро;

PLN — 6,8397 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,8167 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,0842 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9238 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,56 грн за 1 молдавский лей.

GBP —34,0722 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,7138 грн 1 швейцарский франк;

CNY —3,8552 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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