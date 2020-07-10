Свежий курс валют: доллар подешевел, а евро подорожал

Национальный банк Украины на пятницу, 10 июля, укрепил официальный курс гривни на две копейки - до 26,9335 гривни за доллар против 26,9514 гривни за доллар в четверг.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,5359 грн за евро против 30,4295 грн за евро накануне.
Курсы валют на 10 июля:
USD — 26,9335 грн за 1 доллар;
EUR — 30,5359 грн за 1 евро;
PLN — 6,8397 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,8167 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0842 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9238 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,56 грн за 1 молдавский лей.
GBP —34,0722 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,7138 грн 1 швейцарский франк;
CNY —3,8552 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.