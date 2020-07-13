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После выходных в Украине дорожает доллар: свежий курс валют

После выходных в Украине дорожает доллар: свежий курс валют
11:27 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
Национальный банк Украины на 13 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на понедельник, 13 июля 2020 г., ослабил официальный курс гривны на 2 копейки - до 26,9505 грн за доллар против 26,9335 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,9505 грн за доллар против 26,9335 грн за доллар в пятницу, курс гривны к евро установлен на уровне 30,3988 грн за евро против 30,5359 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 13 июля:

USD — 26,9505 грн за 1 доллар;

EUR — 30,3988 грн за 1 евро;

PLN — 6,7981 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7928 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,1122 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,9254 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,5675 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 33,9495 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 28,6099 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,8492 грн за 1 китайский юань

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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