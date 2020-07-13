После выходных в Украине дорожает доллар: свежий курс валют

Национальный банк Украины на понедельник, 13 июля 2020 г., ослабил официальный курс гривны на 2 копейки - до 26,9505 грн за доллар против 26,9335 грн за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,9505 грн за доллар против 26,9335 грн за доллар в пятницу, курс гривны к евро установлен на уровне 30,3988 грн за евро против 30,5359 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 13 июля:
USD — 26,9505 грн за 1 доллар;
EUR — 30,3988 грн за 1 евро;
PLN — 6,7981 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,7928 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,1122 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,9254 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,5675 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,9495 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,6099 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,8492 грн за 1 китайский юань
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас нужно говорить о каком-то сдерживании курса украинский гривни.