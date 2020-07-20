Вывод Litecoin (LTC) на Приват24 с зачислением на карту в гривнах

Но чтобы его использовать в личных целях, активы нужно конвертировать в более универсальный финансовый инструмент, например, перевести на карту ПриватБанка в гривнах через Приват24. Провести сделку можно разными способами, поэтому есть смысл внимательно изучить их особенности, чтобы сделать правильный выбор.
Многим кажется, что переводить активы таким способом проще всего. Но на самом деле в данной ситуации есть несколько нюансов:
Плюс ко всему, некоторые биржи устанавливают на денежные операции достаточно высокие комиссии. Об этом тоже не стоит забывать.
Суть проста: вы переводите человеку криптовалюту Лайткоин, а он перечисляет вам на карту эквивалентную сумму в гривнах. Но в данной ситуации имеет место высокий риск. Если вы заключите сделку с аферистом, то после получения цифровых монет он просто пропадет из виду и не переведет гривны на счет. Также обмен может состояться по невыгодному для вас курсу. Поэтому такой вариант лучше не применять на практике.
Этот способ перевода валюты считается оптимальным, потому что:
Выбрать надежного поставщика услуг поможет специализированный мониторинговый портал. На странице www.bestchange.ru/litecoin-to-privat24-uah.html вы видите предложения всех обменников, готовых выполнить вывод Litecoin (LTC) на Приват24. Все они неоднократно проверены на предмет честности, поэтому риски сведены к возможному минимуму. Вам остается только определить конкретное предложение, учитывая курс конвертации, величину комиссии, тип перевода, резерв и ограничения по суммам.
Дальше все просто:
Все просто, быстро и удобно.