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Вывод Litecoin (LTC) на Приват24 с зачислением на карту в гривнах

Вывод Litecoin (LTC) на Приват24 с зачислением на карту в гривнах
10:41 Сегодня Телеграф
Криптовалюта Litecoin продолжает активно использоваться для заключения сделок с целью заработка. И при правильном обращении она действительно позволяет получить неплохой доход.

Но чтобы его использовать в личных целях, активы нужно конвертировать в более универсальный финансовый инструмент, например, перевести на карту ПриватБанка в гривнах через Приват24. Провести сделку можно разными способами, поэтому есть смысл внимательно изучить их особенности, чтобы сделать правильный выбор.

Перевод напрямую с криптовалютной биржи

Многим кажется, что переводить активы таким способом проще всего. Но на самом деле в данной ситуации есть несколько нюансов:

  • прежде криптовалюту нужно конвертировать в гривны, создав соответствующий ордер. Деньги можно обменять сразу по рыночной цене или выставить свои условия и дождаться встречного предложения. Но сколько придется ждать – неизвестно. Поэтому если сделку нужно провести срочно, данный момент следует учесть;
  • для перевода гривен на карту ПриватБанка пользователь биржи должен пройти верификацию. Эта процедура не быстрая, потому как загруженные документы и предоставленные данные должны проверить представители биржи;
  • зачисление гривен на счет может проходить до нескольких дней. Это норма, но если деньги требуются срочно, есть риск, что их не удастся получить так быстро, как хочется.

Плюс ко всему, некоторые биржи устанавливают на денежные операции достаточно высокие комиссии. Об этом тоже не стоит забывать.

Перевод через частное лицо

Суть проста: вы переводите человеку криптовалюту Лайткоин, а он перечисляет вам на карту эквивалентную сумму в гривнах. Но в данной ситуации имеет место высокий риск. Если вы заключите сделку с аферистом, то после получения цифровых монет он просто пропадет из виду и не переведет гривны на счет. Также обмен может состояться по невыгодному для вас курсу. Поэтому такой вариант лучше не применять на практике.

Сделки с обменниками

Этот способ перевода валюты считается оптимальным, потому что:

  • выбрав надежный обменник, вы гарантировано получите деньги;
  • зачисление произойдет в течение 15-20 минут;
  • денежные средства будут конвертироваться по актуальному курсу;
  • комиссия у обменников вполне приемлемая;
  • для перевода вам не нужно проходить верификацию;
  • оформить сделку можно просто и быстро;
  • большая часть обменных сервисов работает в круглосуточном режиме.

Выбрать надежного поставщика услуг поможет специализированный мониторинговый портал. На странице www.bestchange.ru/litecoin-to-privat24-uah.html вы видите предложения всех обменников, готовых выполнить вывод Litecoin (LTC) на Приват24. Все они неоднократно проверены на предмет честности, поэтому риски сведены к возможному минимуму. Вам остается только определить конкретное предложение, учитывая курс конвертации, величину комиссии, тип перевода, резерв и ограничения по суммам.

Дальше все просто:

  1. Вы переходите на сайт обменного сервиса.
  2. Заполняете заявку.
  3. Проверяете правильность данных и подтверждаете заявку.
  4. Делаете оплату криптовалютой.
  5. Получаете на карту ПриватБанка гривны.

Все просто, быстро и удобно.

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Обмен, Приват24, Криптовалюта, LTC, Вывод денег.

Автор:

Телеграф
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