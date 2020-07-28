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Курс биткоина: впервые за год криптовалюта перевалила за $11 тысяч

Курс биткоина: впервые за год криптовалюта перевалила за $11 тысяч
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 28 июля, биткоин снова пытается подняться выше $10 000, сопровождаемый ростом альткоинов. Капитализация криптовалютного рынка вернулась к уровням выше $300 миллиардов.

Во вторник, 28 июля, большинство наиболее ликвидных криптовалют продолжают дорожать. Bitcoin по состоянию на 11:00 утра торгуется на уровне 10 893 $ за монету. 

За сутки основная криптовалюта подорожала более, чем на 7%. По состоянию на 08:00 утра биткоин торговался выше 11 000 $ за монету.

Об этом сообщает криптовалютная площадка minfin.com.ua.

Курс криптовалют на 28.07.2020

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

  • Bitcoin подорожал на 7,17% до $10 893.

  • Ethereum подешевел на 1,13% – $316 73;

  • Ripple – подорожал на 2,77%, до $0,22;

  • Bitcoin Саsh – на 8,08%, до $271;

Кроме того, торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $1,5 млрд, Ethereum – $351 илн, Ripple – $86 млн, Bitcoin Саsh – $58 млн.

Капитализация Bitcoin сейчас составляет $200 млрд, Ethereum – $19,9 млрд, Ripple – $35 млрд, Bitcoin Саsh – $5 млрд.

Общая капитализация всех цифровых активов криптовалютного рынка достигла $320 млрд.

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Bitcoin, Криптовалюта, Курс криптовалют.

Автор:

Телеграф
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