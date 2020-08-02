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Западноевропейские фондовые индексы завершают месяц в "минусе" на фоне коронакризиса

Западноевропейские фондовые индексы завершают месяц в "минусе" на фоне коронакризиса
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Укринформ
По итогам торгов в пятницу, 31 июля, фондовые индексы Западной Европы "ушли в минус". Об этом сообщает Trading Economics.

В пятницу фондовые рынки в Европе закрылись с минусовыми показателями, поскольку инвесторы продолжают наблюдать за пандемией коронавируса и её влиянием на экономику.

DAX 30 снизился на 0,5% до 12 313, уничтожив все поступления в июле. FTSE 100 снизился на 1,5%; CAC 40 снизился на 1,4%; FTSE MIB снизился на 0,7%; а IBEX 35 сократился на 1,7%.

В то же время данные показали, что Еврозона претерпела самое худшее сокращение из-за пандемии коронавируса, и все основные экономики континента констатировали рекордные уровни падения производства.

В четверг глобальный рынок потерпел спад на фоне данных о ВВП США, а также предложения президента США Дональда Трампа отсрочить следующие выборы в США, запланированные на ноябрь этого года.

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Фондовые рынки, Коронавирус, Трейдинг.

Автор:

Телеграф
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