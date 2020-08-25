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После длительных выходных гривна укрепилась: сколько сегодня стоят евро и доллар

После длительных выходных гривна укрепилась: сколько сегодня стоят евро и доллар
09:35 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На вторник, 25 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 25 августа 2020 года, укрепил официальный курс гривни на 9 копеек - до 27,3942 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,3942 грн за доллар против 27,4812 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4621 грн за евро против 32,5529 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 25 августа:

  • USD — 27,3942 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,4621 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3229 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6723 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,8638 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7444 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6467 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,0069 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,0837 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,964 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

урс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,61 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 августа справочный курс на уровне 27,38 грн/доллар, снизив его по сравнению с 20 августа (27,49 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 21 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,54 гривен за доллар. Курс евро снизился на 13 копеек до 32,58 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,27 (27,32 - 20 августа), продажи - 27,54 (27,63 - 20 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,11 (32,22 - 20 августа), продажи - 32,58 (32,71 - 20 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,45 - 20 августа), продажи 3,82 (3,82 - 20 августа) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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