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Курс валют: сколько сегодня стоят евро и доллар

Курс валют: сколько сегодня стоят евро и доллар
09:07 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На четверг, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 27 августа, укрепил официальный курс гривни на пять копеек - до 27,386 гривни за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,2812 грн за евро против 32,4087 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 27 августа:

  • USD — 27,386 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,2812 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,323 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6127 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,2908 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,722 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6475 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 35,9921 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,0549 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9727 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,38 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,39 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 августа справочный курс на уровне 27,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 25 августа (27,44 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 26 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,52 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 32,48 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,28 (27,31 - 25 августа), продажи - 27,52 (27,58 - 25 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,00 - 25 августа), продажи - 32,48 (32,56 - 25 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,43 - 25 августа), продажи 3,77 (3,82 - 25 августа) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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