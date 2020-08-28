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Перед выходными гривна ослабла: курс валют на 28 августа

Перед выходными гривна ослабла: курс валют на 28 августа
10:05 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 28 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 8 копеек - до 27,4615 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,4615 грн за доллар против 27,386 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4279 грн за евро против 32,2812 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 28 августа:

  • USD — 27,4615 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,4279 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3712 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6592 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,2925 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7419 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6521 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,2354 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,1659 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9866 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,48 гривен за доллар, курс в покупке - 27,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,51 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 августа справочный курс на уровне 27,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 августа (27,36 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 27 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 27,58 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,35 (27,28 - 26 августа), продажи - 27,58 (27,52 - 26 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 26 августа), продажи - 32,50 (32,48 - 26 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,39 - 26 августа), продажи 3,77 (3,77 - 26 августа) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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