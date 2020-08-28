Перед выходными гривна ослабла: курс валют на 28 августа

Национальный банк Украины на пятницу, 28 августа 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 8 копеек - до 27,4615 грн за доллар.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,4615 грн за доллар против 27,386 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 32,4279 грн за евро против 32,2812 грн за евро днем ранее.
Курсы валют на 28 августа:
USD — 27,4615 грн за 1 доллар;
EUR — 32,4279 грн за 1 евро;
PLN — 7,3712 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,6592 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,2925 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,7419 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,6521 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 36,2354 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF —30,1659 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9866 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,48 гривен за доллар, курс в покупке - 27,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,51 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 августа справочный курс на уровне 27,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 августа (27,36 грн).
Наличный рынок
В обменных пунктах Украины 27 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 27,58 гривен за доллар. Курс евро вырос на 2 копейки до 32,50 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,35 (27,28 - 26 августа), продажи - 27,58 (27,52 - 26 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 26 августа), продажи - 32,50 (32,48 - 26 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,39 (3,39 - 26 августа), продажи 3,77 (3,77 - 26 августа) грн за 10 рублей.