Повышение "минималки": Разумков подписал закон и передал его Зеленскому

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.
В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 29 августа закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Владимиру Зеленскому.
Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).
Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.
За законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского проголосовали 295 нардепов.
Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).