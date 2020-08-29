Повышение "минималки": Разумков подписал закон и передал его Зеленскому

Председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривень.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 29 августа закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Владимиру Зеленскому.

Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).

Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября этого года.

За законопроекта №3963 авторства президента Владимира Зеленского проголосовали 295 нардепов.

Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).