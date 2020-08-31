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Курс валют: после выходных доллар и евро подорожали

Курс валют: после выходных доллар и евро подорожали
08:39 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На понедельник, 31 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 31 августа, ослабил официальный курс гривни на 1 копейку - до 27,4759 гривни за доллар

Как передает Укринформ, такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,7334 грн за евро против 32,4279 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 31 августа:

  • USD — 27,4759 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,7334 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4517 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6927 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,3126 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7537 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,653 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,5842 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,4358 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,0048 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копейки до 32,66 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 августа справочный курс на уровне 27,47 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 августа (27,45 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 28 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 32,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,38 (27,35 - 27 августа), продажи - 27,61 (27,58 - 27 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (32,06 - 27 августа), продажи - 32,68 (32,50 - 27 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,39 - 27 августа), продажи 3,77 (3,77 - 27 августа) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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