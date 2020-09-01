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Курс валют на сегодня: в Украине подорожали евро и доллар

Курс валют на сегодня: в Украине подорожали евро и доллар
09:06 Сегодня Телеграф
На вторник, 1 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на вторник, 1 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 9 копеек - до 27,5618 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,5618 грн за доллар против 27,4759 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,895 грн за евро против 32,7334 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 1 сентября:

  • USD — 27,5618 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,895 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4807 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7225 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,3842 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7491 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL — 1,6581 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,6958 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —30,5309 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,0271 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,54 гривен за доллар, курс в покупке до 27,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 августа справочный курс на уровне 27,56 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 августа (27,47 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 31 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,64 гривен за доллар. Курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,39 (27,38 - 28 августа), продажи - 27,64 (27,61 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,42 - 28 августа), продажи 3,78 (3,77 - 28 августа) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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