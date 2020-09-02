Свежий курс валют: евро и доллар снова "полезли" вверх

На среду, 2 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 2 сентября, ослабил официальный курс гривни на четыре копейки - до 27,6049 гривни за доллар США.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,6049 грн за доллар против 27,5618 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 33,0721 грн за евро против 32,895 грн за евро накануне.

Курсы валют на 2 сентября:

USD — 27,6049 грн за 1 доллар;

EUR — 33,0721 грн за 1 евро;

PLN — 7,5242 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7529 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,4623 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7511 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,6578 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 37,1603 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF —30,4169 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,0481 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,59 гривен за доллар, курс в покупке до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,01 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 сентября справочный курс на уровне 27,60 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 августа (27,56 грн)

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 1 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,68 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 33,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,45 (27,39 - 31 августа), продажи - 27,68 (27,64 - 31 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,47 (32,27 - 31 августа), продажи - 33,01 (32,81 - 31 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,41 (3,43 - 31 августа), продажи 3,80 (3,78 - 31 августа) грн за 10 рублей.