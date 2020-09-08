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Свежий курс валют: евро и доллар продолжают дорожать

Свежий курс валют: евро и доллар продолжают дорожать
08:49 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

 Национальный банк Украины на вторник, 8 сентября, ослабил официальный курс гривни на две копейки - до 27,7509 гривни за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,8099 грн за евро против 32,8589 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 8 сентября:

  • USD — 27,7509 грн за 1 доллар;

  • EUR — 32,8099 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,3737 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,6502 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,5393 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7213 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,6717 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,5271 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,3571 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,0615 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 сентября (27,73 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 7 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,89 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,59 (27,56 - 4 сентября), продажи - 27,81 (27,79 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,39 (32,40 - 4 сентября), продажи - 32,89 (32,86 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,42 - 4 сентября), продажи 3,78 (3,79 - 4 сентября) грн за 10 рублей.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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