Курс валют: сколько сегодня стоят евро и доллар

На среду, 9 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 9 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 5 копеек - до 27,8032 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,8032 грн за доллар против 27,7509 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 32,798 грн за евро против 32,8099 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 9 сентября:

USD — 27,8032 грн за 1 доллар;

EUR — 32,798 грн за 1 евро;

PLN — 7,3801 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6421 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,5243 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7147 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6746 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,2526 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,3049 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,0622 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 1 копейку до 32,82 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 сентября справочный курс на уровне 27,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 сентября (27,73 грн)

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 8 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 32,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,59 - 7 сентября), продажи - 27,85 (27,81 - 7 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,41 (32,39 - 7 сентября), продажи - 32,88 (32,89 - 7 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,42 - 7 сентября), продажи 3,78 (3,78 - 7 сентября) грн за 10 рублей.