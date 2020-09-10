Курс валют: сколько сегодня стоят евро и доллар

На четверг, 10 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на четверг, 10 сентября, ослабил официальный курс гривни на 3 копейки — до 27,8296 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,8296 грн за доллар против 27,8032 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 32,768 грн за евро против 32,798 грн за евро на день раньше.

Курсы валют на 10 сентября:

USD — 27,8296 грн за 1 доллар;

EUR — 32,768 грн за 1 евро;

PLN — 7,3645 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,6718 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,5776 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7128 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,675 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,9809 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,3369 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,066 грн за 1 китайский юань.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 сентября справочный курс на уровне 27,82 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 сентября (27,82 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 сентября 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,87 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,67 (27,64 - 8 сентября), продажи - 27,87 (27,85 - 8 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,37 (32,41 - 8 сентября), продажи - 32,84 (32,88 - 8 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,38 - 8 сентября), продажи 3,77 (3,78 - 8 сентября) грн за 10 рублей.