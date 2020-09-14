После выходных доллар и евро немного подорожали: курс валют

На понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 14 сентябре 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 7 копеек - до 27,9003 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 27,9003 грн за доллар против 27,8346 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 33,0674 грн за евро против 32,9687 грн за евро на день ранее.

Курсы валют на 14 сентября:

USD — 27,9003 грн за 1 доллар;

EUR — 33,0674 грн за 1 евро;

PLN — 7,4329 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7203 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,7375 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7345 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6776 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 35,7821 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,6765 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,0814 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 32,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 сентября справочный курс на уровне 27,88 грн/доллар, повысив его по сравнению с 10 сентября (27,82 грн).