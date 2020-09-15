Гривна резко обвалилась: сколько сегодня стоят евро и доллар

На вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк на вторник, 15 сентября, ослабил официальный курс гривни на 10 копеек - до 28,0003 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,0003 грн за доллар против 27,9003 грн за доллар в понедельник, курс гривни к евро установлен на уровне 33,2476 грн за евро против 33,0674 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 15 сентября:

USD — 28,0003 грн за 1 доллар;

EUR — 33,2476 грн за 1 евро;

PLN — 7,4703 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7104 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,7797 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,737 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,682 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,0168 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,885 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,1062 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 14 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 33,24 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 сентября справочный курс на уровне 27,99 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 сентября (27,88 грн).