Курс валют: доллар и евро продолжают расти

На среду, 16 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 16 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 6 копеек - до 28,0556 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,0556 грн за доллар против 28,0003 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 33,3441 грн за евро против 33,2476 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 16 сентября:

USD — 28,0556 грн за 1 доллар;

EUR — 33,3441 грн за 1 евро;

PLN — 7,5015 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,7431 грн за 10 российских рублей;

BYN — 10,8427 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,7467 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,6845 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,2001 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 30,9682 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,1428 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 15 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,30 гривен за евро. С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 сентября справочный курс на уровне 28,02 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 сентября (27,99 грн).