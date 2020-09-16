Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: суточная заболеваемость не уменьшается
Пандемия COVID-19: суточная заболеваемость не уменьшается
Ситуация на Донбассе: трое украинских военных получили ранения, один погиб
Ситуация на Донбассе: трое украинских военных получили ранения, один погиб
Следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов будет Гент Яремчука
Следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов будет Гент Яремчука
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Курс валют: доллар и евро продолжают расти

Курс валют: доллар и евро продолжают расти
09:22 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На среду, 16 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 16 сентября 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 6 копеек - до 28,0556 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,0556 грн за доллар против 28,0003 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 33,3441 грн за евро против 33,2476 грн за евро днем ранее.

Курсы валют на 16 сентября:

  • USD — 28,0556 грн за 1 доллар;

  • EUR — 33,3441 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,5015 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7431 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,8427 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7467 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,6845 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,2001 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,9682 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,1428 грн за 1 китайский юань.

Курс валют на 16.09.2020

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 15 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,30 гривен за евро. С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 15 сентября справочный курс на уровне 28,02 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 сентября (27,99 грн).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий
03 Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы
04 Врач-иммунолог рассказал, какие витамины необходимы осенью
05 Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
Погода: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку
У берегов Ливии затонула лодка с двумя десятками мигрантов
У берегов Ливии затонула лодка с двумя десятками мигрантов
В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь