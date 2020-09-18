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Доллар и евро подешевели перед выходными: свежий курс валют

Доллар и евро подешевели перед выходными: свежий курс валют
09:25 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 18 сентября 2020 года, установил официальный курс гривни на уровне 28,1127 грн за доллар.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 28,1127 грн за доллар против 28,1195 грн за доллар в четверг, курс гривни к евро установлен на уровне 33,1744 грн за евро против 33,3877 грн за евро на день раньше.

Курсы валют на 18 сентября:

  • USD — 28,1127 грн за 1 доллар;

  • EUR — 33,1744 грн за 1 евро;

  • PLN — 7,4388 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,7406 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,9226 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 3,7233 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,6908 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 36,2007 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 30,8795 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 4,1533 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,13 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 сентября справочный курс на уровне 28,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 16 сентября (28,13 грн).

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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