ПриватБанк угодил в скандал из-за услуг для "граждан Абхазии": в чем причина

Один из самых популярных банков Украины предлагает выбрать гражданство Абхазии.

Пользователи Приватбанка заметили, что для предоставления услуг можно выбрать гражданство Абхазии. Такой факт заметил специалист в сфере информационного законодательства, авторского права и регистрации торговых марок Клим Братковский, о чем написал на своей странице в Фейсбук.

"ПриватБанк а что это за дурня такая: "Гражданство Абхазии?"А есть такая страна, как Абхазия? Серьезно? А может для вас ПМР или ДНР или ЛНР?", - отметил Братковский.

Автор указывает на "признание" несуществующих и непризнанных гражданств типа Абхазии, "ПМР" (Молдова), "ДНР" или "ЛНР" (Украина).

Пока пресс-служба ПриватБанка никак не ответила на данный инцидент.

Нужно отметить, что Абхазия - непризнанное государство, а по факту территория Грузии, оккупированная Россией. Большинство стран мира признает Абхазию автономной республикой в составе Грузии.