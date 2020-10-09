Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу

В Приватбанке заявили, что в ночь на воскресенье 11 октября банкоматы и карты работать не будут и назвали причину.

В ночь воскресенья (с 00:30 до 7:30 11 октября) в Приватбанке будут обновлять процессинг банка.

Об этом сообщили на странице Приватбанка в Фейсбук.

В этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

Планируется за ночь перезагрузить процессинг и улучшить работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам.

Ранее клиенты "ПриватБанка" заметили, что для получения услуг учреждения можно выбрать "гражданство Абхазии".