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Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу

Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
21:12 Сегодня Телеграф
В Приватбанке заявили, что в ночь на воскресенье 11 октября банкоматы и карты работать не будут и назвали причину.

В ночь воскресенья (с 00:30 до 7:30 11 октября) в Приватбанке будут обновлять процессинг банка.

Об этом сообщили на странице Приватбанка в Фейсбук.

В этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

Планируется за ночь перезагрузить процессинг и улучшить работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам.

Ранее клиенты "ПриватБанка" заметили, что для получения услуг учреждения можно выбрать "гражданство Абхазии".

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НБУ, ПриватБанк, Банкомат, Деньги.

Автор:

Телеграф
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