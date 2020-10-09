Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу

В ночь воскресенья (с 00:30 до 7:30 11 октября) в Приватбанке будут обновлять процессинг банка.
Об этом сообщили на странице Приватбанка в Фейсбук.
В этот период временно будут недоступны транзакции по карточкам Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
Планируется за ночь перезагрузить процессинг и улучшить работу систем и сервисов, связанных с операциями по картам.
Ранее клиенты "ПриватБанка" заметили, что для получения услуг учреждения можно выбрать "гражданство Абхазии".