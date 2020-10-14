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Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября

Доллар начал дорожать: курс валют в Украине на 14 октября
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Какие валюты подорожали, а какие остались на месте состоянием на 14 октября.

На 14 октября 2020 официальный курс гривны установлен на уровне 28,24 грн /доллар. Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро, 14 октября, установлены на таком уровне:

28.2481 грн за доллар;

33.3398 грн за евро;

0.36701 грн за российский рубль;

7,4329 грн за польский злотый.

По сравнению с 13 октября курс всех указанных валют почти не изменился. Курс доллара вырос на 4 копейки, евро - остался на том же уровне, курс рубля вырос на 20 копеек.

Правда, физические люди не могут напрямую покупать валюту у Нацбанка по официальному курсу - на межбанке курс выше.

Так, вчера на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 6 копеек - до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке - до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек - до 33,44 гривен за евро.

Напомним, в Украине перестали принимать часть денег.

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Евро, Доллар, Курс валют.

Автор:

Телеграф
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