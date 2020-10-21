Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине 21 октября

Национальный банк Украины на среду, 21 октяюря, укрепил официальный курс гривни на семь копеек - до 33,50 гривни за евро.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 28,37 грн, а это означает, что доллар замер на месте.
Курсы валют на 21 октября:
USD — 28,37 грн за 1 доллар;
EUR — 33,50 грн за 1 евро;
PLN — 7,31 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,63 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,08 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 3,59 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,66 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 36,64 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 31,24 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 4,0615 грн за 1 китайский юань.
Напомним, на 20 октября курс гривны к доллару, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил на 1 копейку.