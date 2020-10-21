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Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине 21 октября

Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине 21 октября
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
На среду, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Национальный банк Украины на среду, 21 октяюря, укрепил официальный курс гривни на семь копеек - до 33,50 гривни за евро.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 28,37 грн, а это означает, что доллар замер на месте.

Курсы валют на 21 октября:

USD — 28,37 грн за 1 доллар;

EUR — 33,50 грн за 1 евро;

PLN — 7,31 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,63 грн за 10 российских рублей;

BYN — 11,08 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 3,59 грн за 1 турецкую лиру;

MDL —1,66 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 36,64 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 31,24 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 4,0615 грн за 1 китайский юань.

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Напомним, на 20 октября курс гривны к доллару, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил на 1 копейку.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.

Автор:

Телеграф
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