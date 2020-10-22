PayPal дал криптовалютам "зеленый свет": стоимость биткоина достигла $13 тысяч

PayPal начнет принимать биткоин и другие криптовалюты. Услуга будет доступна для всех пользователей в США.

С 26 октября все пользователи PayPal в США официально получат возможность покупать и продавать криптовалюты на платформе.

Таким образом криптовалютой можно будет рассчитаться в более чем 26 миллионах магазинов и сервисов, которые сотрудничают с PayPal.

Впрочем, они будут получать оплату не в криптовалюте, а в национальной валюте - в данном случае в долларах.

Также компания будет публиковать материалы, которые помогут обычным пользователям понять, каким образом работают экосистемы цифровых валют, а также о рисках и возможностях, связанных с инвестированием в них. Компания не будет взимать плату за обслуживание пользователей, чтобы купить или продать криптовалюты до конца года, пользователям также не придется платить сборы.

В первой половине 2021 года PayPal также запустит возможность рассчитываться собственным токеном Venmo. По убеждению представителей компании, это позволит покупать и продавать криптовалюту в других странах.

Генеральный директор компании Дэн Шульман отметил, что этот шаг будет способствовать глобальному распространению криптовалюты. Сервис также готовит центральные банки и корпорации к созданию собственных валют.

PayPal ссылается на опрос центральных банков, согласно которому каждый десятый из них планирует запустить цифровые версии своих валют в течение ближайших нескольких лет.

В компании отметили, что виртуальные валюты могут быть волатильными, а операции — более медленными и дорогостоящими, чем при использовании других способов оплаты. Поэтому пользователям "стоит проявлять некоторую осторожность" при сделках на PayPal.

Отметим, что на фоне этих новостей стоимость Bitcoin подскочила более чем на 7% за сутки и достигла 13 тысяч долларов.