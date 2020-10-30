Укрепления гривны ждать не стоит: что ждет курс валют в ноябре 2020

Укрепление национальной валюты, гривны, - в ноябре 2020 года ожидать не стоит, считает эксперты в финансах.

Об этом сообщает деловое издание The Page.

По мнению члена совета Нацбанка Виталия Шапрана, для валютного рынка сейчас важным является ясность с бюджетом на следующий год.

Каким будет основной финансовый документ и будет ли он соответствовать меморандуму с Международным валютным фондом, - определит реакцию кредиторов. Как официальных, на уровне страны, так и покупателей облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых финансируется дефицит бюджета.

Остальные фундаментальные факторы, такие как цены на урожай зерновых 2020-го года, на железорудное сырье и черные металлы, – находятся на неплохом уровне, а, значит, играют на пользу гривне.

Управляющий партнер компании "Атлант Финанс" Юрий Нетесаный, в свою очередь, приводит конкретные цифры. Так, по его прогнозам, в ноябре курс доллара будет на уровне 28,2 — 29,2 грн. за один доллар. А курс евро будет в диапазоне 32,5 — 34,5 грн за один евро.

На 30 октября, по сравнению с предыдущим днем, доллар продолжил дорожать, а евро и рубль немного сдали свои позиции.